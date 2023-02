Auch Schäden durch Wildtiere nehmen zu Ein Jahr nach Wilderei: Jagdpächter in Sorge

Kürzlich jährte sich der tödliche Einsatz zweier Polizisten im rheinland-pfälzischen Kusel, bei dem zwei junge Beamte von Wilderern bei einer Fahrzeugkontrolle regelrecht hingerichtet wurden. Das weckt auch in Leichlingen Erinnerungen an einen Vorfall von Wilderei nur eine Woche vor diesem tragischen Einsatz. Damals löste in der Nacht zum vorletzten Sonntag im Januar die Wildkamera vor Willi Heimes‘ Gehege aus. Sie filmte einen unbekannten Mann mit Gewehr, der offenbar eine Hirschkuh durch einen Schuss am Hinterbein verletzte und eine weitere komplett im Wald zerlegte und ausnahm.