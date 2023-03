Beschluss in Leichlingen Wieder warme Duschen für Sportler

In Leichlingen hatte die Entscheidung, in Turnhallen wegen der Energiekrise seit dem Herbst nur noch kaltes Wasser fließen zu lassen, für Unmut gesorgt. Nun gibt es gute Nachrichten für die Sportler: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen, in den städtischen Sportanlagen wieder warmes Wasser bereitzustellen. Damit kamen die Politiker einem sehnlichen Wunsch der Vereine nach.