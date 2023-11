Haus Vorst in Leichlingen Wie verkauft man eine Burg?

Sehr viel Auswahl haben angehende Burgherren und -damen in NRW derzeit nicht. Neben Haus Vorst stehen auf Online-Portalen derzeit nur noch zwei vergleichbare Immobilien zum Verkauf: ein denkmalgeschütztes Herrenhaus in Hamm-Norddinker und Burg Veynau in Euskirchen. Fachmann Matthias Helzel aus dem bayrischen Bruckmühl kennt den Markt genau: „Vor einiger Zeit stand noch die Burg Gräfgenstein in Ratingen zum Verkauf, hier hat sich aber nach längerer Suche ein neuer Burgherr gefunden. Ansonsten ist es wie in fast jeder Region in Deutschland, dass historische Immobilien zwar generell nachgefragt werden, aber zurzeit wenige Burgen und Schlösser zum Verkauf stehen, zumindest was die öffentliche Vermarktung angeht.“