Hygiene in Leichlingen Wie es nicht zum Himmel stinkt

Typhus und Cholera waren früher auch in Leichlingen und Umgebung verbreitet. Dann kam die Erkenntnis, dass unter anderem mit Hygiene derartige Epidemien in den Griff zu bekommen sind. Wassergespülte Toiletten wurden entwickelt und an ein Abwassersystem angeschlossen, das Wasser anschließend in einem Klärwerk gereinigt. Zum Welttoilettentag am Sonntag, 19. November, erinnert der Wupperverband an die zentrale Bedeutung einer funktionierenden Abwasserreinigung mit moderner Technik.