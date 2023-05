In Leichlingen Offen am Sonntag? Viele Händler winken ab

Christoph Hampel, der den Feinkostladen „Tee-Rose“ am Brunnen im Brückerfeld führt, ist einer der Einzelhändler, deren Türen am Sonntag geschlossen bleiben. „Es lohnt sich für mich finanziell nicht“, erläutert er, „die Kunden, die am Sonntag kämen, kommen dann am Montag oder Dienstag nicht.“ Seinem Leichlinger Publikum sei der Wochentag egal, und von auswärts kämen zu wenig Interessierte. Zudem bemängelt er, sein Laden werde ohnehin wohl mit Buden oder Zelten des Frühlingsfestes zugebaut. „Wir werden so zugestellt, dass die Kunden uns gar nicht sehen“, moniert er. Dass es auch anders gehe, habe jedoch das Bratapfelfest gezeigt, das Hampel lobend hervorhebt. „Die Geschäfte waren dabei integriert – mit Sitzgelegenheiten und Verkaufsständen draußen.“