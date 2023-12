Pilgerheim Weltersbach Weltersbach putzt sich fürs Weihnachtsmärktle heraus

Leichlingen · Das „Weihnachtsmärktle“ in Weltersbach zog am Wochenende einmal mehr die Besucher an. Neben schönen Dingen gab es ein weihnachtlich dekoriertes Pilgerheim.

11.12.2023 , 13:43 Uhr

Der Weihnachtsmann hatte auf dem Markt im Pilgerheim Weltersbach schöne Dinge „im Gepäck“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

(inbo) Weltersbach ist unabhängig von der Jahreszeit ein schönes Fleckchen Erde. Doch wenn sich das Pilgerheim zum traditionellen Weihnachtsmärktle dann noch adventlich herausputzt, sind die Besucher jedes Jahr aufs Neue begeistert. Diesmal hatte der Markt im Seniorenwohnheim noch einen besonderen Standortvorteil: Er war drinnen, so dass ihm das feucht-kühle Wetter am Wochenende nichts anhaben und den Gästen die Laune nicht verderben konnte. Foto: Uwe Miserius

