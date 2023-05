Glasfaser in Leichlingen Weiße Flecken kommen ans schnelle Internet

Glücklich kann sich aktuell jeder schätzen, der in Leichlingen in einem weißen Fleck wohnt. Und zwar nicht im Sinne eines unbekannten, unerforschten Gebietes. So etwas gibt es in Leichlingen vermutlich nicht mehr. Wohl aber im Sinne von Wohnorten, die bisher eine Internetanbindung von unter 30 Mbit pro Sekunde haben und wo nicht wirtschaftlich auskömmlich ein Glasfasernetzwerk gelegt werden kann. Diese weißen Flecken werden ab sofort und voraussichtlich innerhalb eines Jahres mithilfe von Fördermitteln ans schnelle Internet angeschlossen. Damit dürften sie einigen Stellen in der dichter besiedelten Innenstadt voraus sein. Dort dümpelt der vollständige Glasfaserausbau in etlichen Bereichen weiter vor sich hin, ist abhängig davon, dass sich Nachbarn einig sind und eine gemeinsame Vorvermarktungsquote erreichen.