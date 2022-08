Viel los in Leichlingen : Wein und Trödel in der Leichlinger City

Beim Winzerfest im Neuen Stadtpark an der Neukirchener Straße kann Wein aus verschiedenen Regionen gekostet werden. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Edle Tropfen, Essen, Musik und Schnäppchen warten am Wochenende auf die Besucher im Alten und Neuen Stadtpark. Das Winzerfest startet schon an diesem Freitag, die Trödeltage beginnen am Samstag. Einschränkungen wegen Corona gibt es nicht.