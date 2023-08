In Neuen Stadtpark Leichlingen Wein, Bier und Stimmung gut auf dem Winzerfest

Die Winzer, die an diesem Wochenende ihren Rebsaft an den Mann und die Frau bringen wollten, fanden reißenden Absatz. Speziell am Samstagabend war der Neue Stadtpark voll, Rotwein, Weißwein und Rosé gingen im Rekordtempo über den Tresen. Für musikalische Unterhaltung sorgte eine Band, der die Fans vom Rasen aus zujubelten. Für Bierfreunde gab´s Hofbräu und Kölsch, Nahrungssuchende konnten sich über Gegrilltes, Crêpes und mehr freuen. Alles Gründe, warum die Besucher auch nach den letzten Klängen der Musik noch lange weiter gemütlich zusammenstanden. Foto: Ralph Matzerath