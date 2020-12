Bratapfel-Verkauf in Leichlingen : Weihnachtsatmosphäre am Alten Rathaus

SebastianLemmer bietet in Leichlingen Bratäpfel als Ersatz fürs Bratapfelfest an. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Als Caterer erlebt Sebastian Lemmer ein Geschäftsjahr zum Vergessen. Trotzdem wollen er und sein Kollege nicht aufgeben – und verkaufen nun im extra angeschafften „Food-Anhänger“ Bratäpfel.

Wäre es ihm zu verdenken, wenn Sebastian Lemmer in diesem Jahr sein bester Kunde würde? Wenn der Caterer selbst am meisten zu seinen warmen Bratäpfeln mit cremiger Vanillesauce, Mandeln und Rosinen und einem Hauch von Zimt greifen würde? Zwar möchte er viele davon an den kommenden Adventswochenenden am Alten Rathaus verkaufen, um den Leichlingern zumindest „ein wenig Weihnachtsatmosphäre“ zu bieten. Aber ein Frustessen wäre durchaus drin. Denn ein Jahr wie 2020 haben der 38-Jährige und sein Geschäftspartner Lars Rosenkaymer in beinahe 20 Jahren Selbstständigkeit nicht erlebt.

„Die Pandemie hat uns einen Umsatzeinbruch von 88 Prozent beschert“, sagt Lemmer. Die Hilfe vom Staat kam zwar, sei aber viel zu gering ausgefallen. „Wir leben von unseren Ersparnissen, was sich in meinem Fall als dreifacher Familienvater als nicht immer einfach erweist.“ Bürgermeister Frank Steffes habe seine Unterstützung zwar stets angeboten, wofür sie sich „sehr, sehr dankbar“ zeigten. Doch die von der Bundesregierung verordneten Regeln könne das Stadtoberhaupt natürlich auch nicht außer Kraft setzen. Ein kleiner Weihnachtsmarkt im Alten Kino mit vorheriger Anmeldung blieb für die beiden Caterer deswegen nur eine Idee.

Info Catering mit Zutaten aus der Region Inhaber Sebastian Lemmer, 38, und Lars Rosenkaymer, 49, gründeten LR-Catering im Jahr 2002. Auswahl Seitdem stehen vor allem Fingerfood wie Canapé-Variationen, Spieße oder „frische Köstlichkeiten im Gläschen“ für große Events aller Art auf der Speisekarte. Von Dienstag bis Donnerstag, 11 bis 15 Uhr, bieten die Caterer einen Mittagstisch an, ebenfalls am Alten Stadtpark.

Dennoch: Die Vorstellung, dass ihr Unternehmen seinen 20. Geburtstag in 2022 verpassen könnte, sei den Männern zu keinem Zeitpunkt gekommen. „Wir setzen um, was geht“, betont Lemmer. Und aktuell sei das eben der Verkauf von Bratäpfeln, die sie in ihrem neuen Food-Anhänger am Rathaus freitags und samstags ab 16 Uhr backen und dann „to go“ an ihre Kunden verkaufen; auf Wunsch mit einer Flasche Glühwein, die allerdings gleich in die Einkaufstüte wandern muss. Stehtische gebe es wegen der Corona-Auflagen nämlich nicht; es gelte, eine feucht-fröhliche Gruppendynamik zu vermeiden.

„Wer möchte, genießt seinen Apfel deswegen einfach beim Bummeln“, sagt Lemmer. Oder nimmt ihn als Belohnung für eine erfolgreiche Geschenkejagd mit nach Hause, also dorthin, wo die beiden Caterer derzeit auch Festessen liefern. Auf ihrer „Fix & Fertig“-Karte steht beispielsweise Gänsebrust mit karamellisierten Trauben und Maronen in einer Orangen-Beifuß-Sauce, gereicht mit Semmelknödeln und Apfel-Rotkohl.

Auch dieses Angebot entwickelten Lemmer und Rosenkaymer in Folge der Pandemie. „Wir mussten uns natürlich fragen, wie wir über den Winter kommen“, gesteht Lemmer. „Schließlich ist uns ein gesamter Geschäftszweig verloren gegangen.“

Zwar bestellten Unternehmen „wohl auch aus Mitleid“ immer noch Fingerfood bei ihnen, so wie vor der Krise. „Am Ende handelt es sich dann aber nur um vergleichsweise wenige Portionen, für die sich der Arbeitsaufwand ehrlich gesagt kaum lohnt.“ Denn der Backofen wisse nun mal nicht, ob er ein Kartoffelgratin für sechs oder für 80 Personen gart; der Stromverbrauch bleibe der gleiche.