Kabarett in Leichlingen Weibs-Bilder und ein Mann nehmen Missstände aufs Korn

„Es geht los: Ruckeln wir’s zurecht“ - mit dem schmissigen Eröffnungssong forderten sich die Leichlinger Weibs-Bilder am Wochenende selber auf, wieder mal witzig und ein wenig respektlos Stellung zu nehmen zu diversen Themen, die derzeit in der Luft liegen. Und die Fangemeinde der Kabarett-Gruppe im vollen Weyermann-Saal folgte nicht nur begeistert diesem musikalischen Ritt durch die Programme der vergangenen beiden Jahre, sondern stimmte am Schluss auch kräftig selbst ein beim Mitsinglied „Wahnsinn Leute…“.