Böse Erinnerungen an Flut 2021 in Leichlingen Marktstraße steht wieder unter Wasser

Zurück zum Anfang: Am Montag wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort „massiver Wasseraustritt im Gehwegbereich“ alarmiert. Die Löschzüge 1 und 2 rückten mit 25 Kräften an und fanden Teile der Marktstraße bereits überflutet. Das Wasser drückte in den Keller eines Wohnhauses. Die Energieversorgung Leverkusen (EVL), die sich im Auftrag der Stadtwerke Leichlingen kümmerte, konnte den Wasseraustritt kurz nach ihrem Eintreffen abstellen. „Die an den Rohrbruch grenzenden Wohnhäuser wurden von der Feuerwehr evakuiert und die Bewohner zwischenzeitlich in einem Linienbus untergebracht. Das Wasser floss entlang der Straße fast bis zum Kreisverkehr“, meldete die Feuerwehr in einer Mitteilung. Die Polizei sperrte die Marktstraße komplett.