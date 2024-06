Keller vollgelaufen Wasserrohrbruch an der Marktstraße

Viele Leichlinger – auch und vor allem die an der Marktstraße – werden die Flut 2021 noch in böser Erinnerung haben, die ihre Häuser damals unter Wasser gesetzt hatte. Ein Déjà-vu nun für die Anwohner der Marktstraße 14 und 16 am Montagmorgen: Wieder stand die Straße vor ihrer Tür komplett unter Wasser, in Haus 14 auch wieder im Keller und dahinter im Garten. Grund war diesmal nicht die über die Ufer getretene Wupper, sondern der Bruch einer Hauptwasserleitung zwischen den beiden Gebäuden. „Die Feuerwehr wurde um 7.30 Uhr alarmiert“, informierte Hauptbrandmeister Robert Wieden vom Löschzug 1. Die Florianer waren mit 25 Leuten aus zwei Löschzügen vor Ort, um Wasser abzupumpen und die Schäden möglichst gering zu halten. Die Polizei sperrte die Marktstraße komplett.