Polizei gibt Tipps So haben WhatsApp- und Telefon-Betrüger keine Chance

„Mittlerweile werden gar nicht mehr nur alte Menschen Opfer der Betrugsmaschen, sondern auch Jüngere“, sagt Sprecher Christian Tholl von der Polizei Rhein-Berg. Das Vorgehen wechsele sich dabei ab. Mal seien es Schockanrufe, in denen vorgegeben werde, der Angerufene müsse sofort hohe Geldbeträge überweisen, weil ein Kind einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur so aus dem Gefängnis freikomme. Mal sei es die beschriebene Vorgehensweise per neuer WhatsApp-Nummer. „Die Täter sind da sehr flexibel“, heißt es aus Polizeikreisen.