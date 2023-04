Leichlingen Immer noch keine Ampel an der Feuerwehr-Ausfahrt

Bereits vor fast acht Jahren hatte sie einen Antrag dazu im Rat gestellt, getan hat sich seither offenbar nicht viel – zumindest keine Verbesserung bei der Feuerwehr in Witzhelden. „Das Ergebnis der anschließenden Beratungen hatte zur Folge, dass zur Steigerung der Verkehrssicherheit an vier Stellen Warntafeln in Witzhelden installiert werden sollten, die von der Feuerwehr im Einsatzfall geschaltet werden können“, erinnert sich CDU-Ratsfrau Silvia Pallenberg. „In den letzten Jahren wurde in regelmäßigen Abständen in den dafür zuständigen Ausschüssen, vornehmlich im Bezirksausschutz Witzhelden, nach der Umsetzung dieser Maßnahme gefragt“, schreibt Pallenberg weiter. In der Zwischenzeit seien aus den zuerst geplanten Warntafeln dann Warnampeln geworden, die für die Sicherheit der ausfahrenden Feuerleute sorgen sollten. Umgesetzt wurde bis heute weder das eine noch das andere. „Wir fragen deshalb an, wann genau die Installation der Warnampeln in diesem Jahr umgesetzt wird beziehungsweise ab wann diese im Einsatz sein werden. Wir bitten um einen Sachstandsbericht im nächsten Bezirksausschuss Witzhelden“, fordert die CDU-Fraktion.