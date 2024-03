Katastrophenschutz in Leichlingen Landesweiter Warntag am 14. März

Am kommenden Donnerstag um 11 Uhr heulen die Sirenen in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, dem Rheinisch-Bergischen Kreis – und in Leichlingen. Allerdings ist keine Katastrophe geplant, es besteht kein Grund zur Sorge. Der Ernstfall wird am bundesweiten Warntag nur geprobt. Dabei geht es darum, die technischen Anlagen auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen und die Bürger mit den Mechanismen und Kanälen vertraut zu machen. „Wir wollen keine unangenehmen Überraschungen. Deshalb bereiten wir uns vor“, sagt der Leichlinger und NRW-Innenminister Herbert Reul.