Vorsorge in der Blütenstadt Leichlingen wappnet sich für Katastrophen

Leichlingen · Die Stadtverwaltung hat ihren Krisenplan überarbeitet und will zum Beispiel künftig feste Anlaufstellen in einem Ernstfall einrichten. Sie nimmt aber auch die Bürger in die Pflicht, sich sachgemäß auszustatten und zu bevorraten.

02.12.2022, 14:02 Uhr

Anwohner in Balken halfen sich am 14. Juli 2021 durch die Fluten der Wupper. Teilweise waren sie von der Außenwelt abgeschnitten. Foto: dpa/Roberto Pfeil