Verkehrsunfälle in Leichlingen Wann wird die Kreuzung bei Ziegwebersberg sicherer?

Die CDU im Stadtrat greift das Problem aktuell auf und hat die Anfrage „Geschwindigkeitsmessung und häufigere Kürzung des Grünstreifens an der Kreuzung Landwehrstraße, Stockberg, Ziegwebersberg“ an die Stadtverwaltung gestellt. Ausführlich schreibt sie dazu an Bürgermeister Frank Steffes: „Die aktuelle Häufigkeit der Verkehrsunfälle – alleine zwei in weniger als 24 Stunden am 28. und 29. Mai – und weitere verteilt über das Jahr bereiten nicht nur uns, sondern auch den Anwohnern große Sorgen“. Um diese Situation zumindest etwas entschärfen zu können, stellt die CDU folgende Anfragen: