Corona-Krise : Wanderer lassen bunten Steingarten wachsen

Leichlingen Die Bennerter Familie Torbohm lädt zum Bemalen von Steinen ein. In Corona-Zeiten trifft sie damit einen Nerv.Die freundliche Aufforderung zeigt enorme Wirkung: Mittlerweile sind es fast 500 bunte Steine in allen erdenklichen Mustern, Größen und Farben.

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“ Es kommt einem beinahe so vor, als habe Johann Wolfgang von Goethe schon vor mehr als 200 Jahren den Garten der Bennerter Familie Torbohm genau vor Augen gehabt, als er diesen Ausspruch tat. Da liegen die Steine zwar nicht im Weg, sondern im Beet der Torbohms. Aber seit Ostersonntag passiert damit wahrlich Schönes.

Für die meisten scheint dabei „bunt“ das wichtigste Gestaltungskriterium. Wer genau hinschaut, entdeckt aber auch richtige kleine filigrane Kunstwerke zwischen den Kieseln. Etliche Fußballfans sind hier offenbar einmal mehr in den Farben getrennt, aber in der Sache geeint: Das BVB-Logo in strahlendem Gelb passt auf einen kleinen Stein jedenfalls genauso gut wie die Bayer-, Mönchengladbach, Fortuna- oder FC Köln-Embleme und -Farben. „Ein Wanderer hat „mal eben“ aus der Hand einen FC-Geißbock gemalt“, erzählt Anne Torbohm begeistert.

Voraussetzung ist aber, dass die Wanderer und Spaziergänger die Bennerter Aktion nicht mit einer anderen „Stein-Idee“ verwechseln: Bei „Painted Rocks“, einem Trend aus den Vereinigten Staaten, werden die steinernen Kunstwerke an Wegen, in Parks oder in der Natur platziert, damit andere sie finden und weitertragen. In Bennert aber dürfen sie liegenbleiben.