Jugendparlament in Leichlingen Am Samstag wird in Leichlingen gewählt

„Mitbestimmung, für gesellschaftliche Ziele engagieren, Ideen einbringen, Politik beeinflussen, eigene Meinung äußern“: So erklärt’s ein Schaubild auf dem Instagram-Kanal. In manchen Kommunen findet das in einem eigenen Parlament statt, andere haben einen Jugendrat. Beiden gemein ist, dass die Jugendlichen ihre eigenen Veranstaltungen planen, einen Vertreter in den Jugendhilfeausschuss entsenden, aber vor allem auch Beschlüsse fassen können, die dann im Stadtrat beraten werden müssen. In Leichlingen hat das Kijupa schon einiges erreichen können, etwa, dass die Straße Am Schulbusch nun zur Fahrradstraße umgewidmet werden soll.