Am Sonntag zählt’s : Leichlingen wählt – das Wichtigste in Kürze

Gewählt wird der Bundestag am Sonntag deutschlandweit von 8 bis 18 Uhr. Dann haben auch die Wahllokale in Leichlingen geöffnet. Die Wahlberechtigten können in dieser Zeit in dem auf ihrer Wahlbenachrichtigung angegebenen Wahlraum ihres Wahlbezirks ihr Kreuz machen. Mitzubringen sind Wahlbenachrichtigung und Personalausweis oder Reisepass. In den Wahllokalen müssen die Wähler Masken tragen und Abstand halten.