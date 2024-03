Maurice Winter bleibt CDU-Chef in Leichlingen „Der Haushalt hat Priorität“

Er macht’s nochmal: Maurice Winter wurde auf einer Mitgliederversammlung der CDU jetzt erneut zum Vorsitzenden des Stadtverbands gewählt. Und mit ihm wurden viele seiner Vorstandskollegen wiedergewählt, manch einer rückte auch in neue Positionen auf. „Alles in allem ist festzuhalten, dass wir eine große Kontinuität im Vorstand haben und das bisherige Team – mit kleinen Änderungen der Aufgabenbereiche – seine Arbeit fortführen kann“, fasst Winter zusammen. Mit der Vorstandswahl sei das Team auch legitimiert, in den Wahlkampf zur Europawahl am 9. Juni zu gehen.