Innovatives Bewässerungssystem in Leichlingen Bauhof lehrt Bäume das richtige „Trinken“

Der Bauhof bereitet junge Bäume gut „aufs Leben“ vor: Als deutschlandweit erste Kommune setzt die Stadt dauerhaft Splittzylinder bei der Jungbaumpflege ein. Die Pflanzen werden über das Bewässerungssystem „stärker dazu animiert, tiefes Wurzelwerk zu bilden“, heißt es vom Bauhof. Die Splittzylinder werden rund um den Baum als kleine Schächte in die Erde eingearbeitet und mit einer Mischung aus besonders reichhaltiger „Terra-preta-Erde“ und Kalkschotter gefüllt. „Durch das nährstoffreiche Gemisch kann Regenwasser einfacher in die Tiefe dringen als durch die häufig stark verdichtete Erde, gleichzeitig fördern die Schächte den Gasaustausch und erleichtern die Wurzelatmung“, betonen die Fachleute. Die feuchte, nährstoffhaltige Inkaerde sei ein wahrer Leckerbissen für die heranwachsenden Bäume, die ihre Wurzeln entsprechend zu den Splittzylindern orientierten. So werde das gezielte Wachstum in die tieferen Erdregionen gefördert, wo auch in heißen Zeiten noch ausreichend Grundwasser und Nährstoffe zur Verfügung stünden.