Verkehrswende in Leichlingen : Vorrang für Radfahrer auf der Uferstraße?

Verkehrswende in Leichlingen

In anderen Städten, beispielsweise Hamburg, gehören Fahrradstraßen zum Stadtbild. Foto: dpa/Marcus Brandt

Leichlingen Die Stadt will den Autoverkehr in der Innenstadt verringern und plant eine Modellzone. Für Bürger soll es attraktiver werden, Wege mit dem Fahrrad statt mit dem Pkw zurückzulegen.

Wird die Uferstraße zur Fahrradzone und somit Modellprojekt für weitere Straßen in Leichlingen? Im Ausschuss für Klimaneutralität, Umwelt und Zukunftsfragen (KUZ) nahmen die Mitglieder in ihrer jüngsten Sitzung den aktuellen Diskussionsstand zur Kenntnis. Derzeit prüft die Stadtverwaltung die Einrichtung der Zone, um dem Fahrradverkehr einen höheren Stellenwert zu verleihen, den bestehenden Fahrradverkehr sicherer zu machen und die Nutzung von Autos im Innenstadtbereich der Stadt zu verringern.

„Ziel ist ein Richtungswechsel von der Priorisierung des Kfz im Straßenraum hin zu einem Straßenraum, in dem der Fahrradverkehr und die Fußgänger Priorität haben“, heißt es in der Ausschussvorlage. Ein Verkehrsgutachten bescheinigt bereits heute einen „deutlich ausgeprägten“ Radverkehrsanteil von 53 Prozent.

Allerdings gibt es rechtliche Probleme: „Obwohl die Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) seit April 2020 rechtskräftig ist, fehlt es nach wie vor an den Verwaltungsvorschriften für die Anordnung der neuen Verkehrszeichen, also auch der Fahrradzone“, schreibt die Verwaltung. Sobald die Verwaltungsvorschriften erlassen worden seien, „soll ein Konzept in Abstimmung mit der Kreispolizeibehörde erarbeitet und erneut der Politik vorgelegt werden“.