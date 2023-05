Musik in Leichlingen Vorfreude aufs Grammo Festival steigt

Seit 2009 ist das Grammo Musik Festival fester Bestandteil Leichlinger Stadtkultur und findet dieses Jahr nun zum 15. Mal wie immer am langen Pfingstwochenende statt. Von Freitag, 26. Mai, bis Montag, 29. Mai, lockt es die Zuhörer in den Neuen Stadtpark am Rathaus vor allem mit Rock, Folk, Blues und Soul aus der Region. Auch bekannte Coverbands wie Queen May Rock und UnArt sind dabei.