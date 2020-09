Rhein-Berg : Erst Fischerprüfung, dann Angelschein

Rhein-Berg Bis Anfang Oktober können sich angehende Angler für die nächsten Prüfungstermine anmelden. Dort beantworten sie in einem theoretischen Teil unter anderem Fragen zu den Themen Fischkunde, Gewässerkunde und Naturschutz.

Die nächste Prüfung der Unteren Fischereibehörde erfolge am 4. November um 14 Uhr im Kreishaus im Bergisch Gladbach. „Je nach Teilnehmerzahl gibt es einen zweiten Prüfungstag am 5. November ab 8 Uhr.“

Die angehenden Angler beantworten in einem theoretischen Teil Fragen zu den Themen Fischkunde, Gewässerkunde, Fischhege, Naturschutz, Gerätekunde, Gesetzeskunde und Fisch-Erkennung. In einem praktischen Teil zeigen sie ihre Fertigkeiten im Zusammenstellen und Zusammenbau von Angelgerät.

Vorbereitungskurse für die Fischerprüfung bieten laut Kreisverwaltung beispielsweise folgende Anbieter in der Region an: Angelgeräte Wichterich in Bergisch Gladbach (Telefon 02204 56688) und Angelsport Dellbrück, in Köln-Dellbrück (Telefon 02201 9661234).