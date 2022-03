Landtagswahl in Leichlingen : Volt-Partei feiert fünften Geburtstag mit Festakt

Spitzenkandidatin Nina Gießer ist beim Festakt in Leichlingen dabei. Foto: Volt NRW

Leichlingen/Rhein-Berg Vor fünf Jahren wurde die Partei Volt Europa gegründet. Das Team des Rheinisch-Bergischen Kreises feiert dies am Dienstag, 29. März, ab 19 Uhr bei einem Festakt in Leichlingen. Neben den Direktkandidaten aus Rhein-Berg, Solingen, Düsseldorf und Mettmann werden auch Gina Nießer, Spitzenkandidatin für die Landtagswahl aus Wuppertal, sowie Bettina Wolf, Fraktionsgeschäftsführerin Volt/Die Linke im Regionalrat Köln, im Brauhaus Aloysianum (Am Bahnhof 1) anwesend sein.

Im lockeren Gespräch werden die Gäste in Volts europäische und lokale Geschichte Einblick geben und die Ziele für die Landtagswahl im Mai vorstellen, kündigt Partei-Sprecher Jörg Zbick an. Dazu werde es ein Grußwort des europäischen Volt Vorstands geben. Mit den Schwerpunktthemen Bildung, Klima, Digitalisierung und Transparenz wolle Volt Europa bis in den Landtag hineintragen.

Bei der Veranstaltung gelte die 3G-Regel, Nachweise werden beim Einlass im Brauhaus Aloysianum kontrolliert.

