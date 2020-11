Freie Fahrt : Oskar-Erbslöh-Straße: Vollsperrung aufgehoben

Leichlingen Darauf haben viele Autofahrer lange gewartet: Die Arbeiten an der Baustelle auf der L 359 zwischen Leichlingen und Bergisch-Neukirchen sind beendet.

() Bei dieser Nachricht dürfte so mancher Autofahrer erleichtert aufatmen: Die Arbeiten an der Baustelle auf der L 359 zwischen Leichlingen und Bergisch-Neukirchen sind abgeschlossen, die Vollsperrung der Wuppertaler-/Oskar-Erbslöh-Straße wurde aufgehoben. Zuletzt hatten sich die Arbeiten am Arenzberg um zwei Wochen verzögert. Seit gestrigen Montag, 30. November, werden täglich zwischen 9 und 15 Uhr jedoch noch Markierungs- und Randarbeiten erledigt. Sie sollten aber bis Freitag, 4. Dezember, abgeschlossen sein.