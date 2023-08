Bauruine in Leichlingen Vivawest schmeißt Bauunternehmen an der Kirchstraße raus

Derzeit würden Gespräche „mit renommierten Generalunternehmern“ über eine Beauftragung zur Fertigstellung des Projekts geführt. „Wir gehen davon aus, diese Gespräche kurzfristig erfolgreich abschließen zu können“, so der Konzern. Ein Verkauf der unfertigen Gebäude an Dritte sei nicht geplant. „Vielmehr verfolgen wir weiterhin das Ziel, alle unsere im Bau befindlichen Projekte sukzessive fertigzustellen – auch das in Leichlingen. Ein genaues Datum der Fertigstellung können wir derzeit nicht nennen, sind aber zuversichtlich, das Projekt im kommenden Jahr abschließen zu können“, heißt es aus Essen. In einem Statement nach der Harfid-Pleite war das Immobilienunternehmen noch von Bezugsfertigkeit Ende 2023 ausgegangen.