An der Neukirchener Straße Bau des vierten Kreisverkehrs startet im Oktober

An den Planungen hatte es in der Vergangenheit massive Kritik von Leichlinger Umweltschützern gegeben, weil für den Kreisverkehr mindestens ein Baum an der Einmündung zum Büscherhof gefällt werden muss. Die Stadt bezeichnet den Bau in einer Information allerdings als „unumgänglich“, unter anderem, um „sichere Ein- und Ausfahren aus der Tiefgarage“ und durch die darum herum geplanten Überwege „sichere Querungen für Fuß- und Radverkehr zu ermöglichen“.