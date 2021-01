Corona aktuell in Leichlingen : Vier weitere Covid-Todesfälle im Pilgerheim Weltersbach

Im Kreisgebiet sind in den vergangenen Tagen neun weitere Senioren über 70 Jahre an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Leichlingen Neuinfektionen 93 im Rheinisch-Bergischen Kreis (14 in Leichlingen)

Krankenhäuser 77 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht auf Intensivstationen, sechs von ihnen müssen beatmet werden.

Todesfälle Neun Senioren über 70 Jahre sind in den vergangenen Tagen an Covid-19 gestorben, darunter vier über 90-jährige Personen aus der Senioreneinrichtung Pilgerheim Weltersbach in Leichlingen. Insgesamt gibt es seit März nun 68 Todesfälle in Rhein-Berg, 15 davon in Leichlingen.