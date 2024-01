Bildung in Leichlingen VHS weitet ihr Kursangebot aus

Bei der Volkshochschule Bergisch Land hat am Montag das neue Halbjahr begonnen. Die meisten Kurse starten in dieser und in den nächsten drei Wochen, dazu noch weitere über das Halbjahr verteilt. Das vergangene Jahr 2023 war das erfolgreichste in der Geschichte der VHS, sowohl was den Umsatz, als auch was die Teilnehmerzahlen angeht.