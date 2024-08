123 Kurse in Leichlingen Volkshochschule bricht immer neue Rekorde

Für Hausherrs Begeisterung gibt es gute Gründe, die sich über seine Leidenschaft hinaus mit Zahlen belegen lassen: Die Zahl der Kurse hat sich von 255 Anfang 2022 auf 510 im ersten Halbjahr 2025 verdoppelt. In Leichlingen finden in diesem Herbst 123 Kurse statt plus 79 online. 2022 waren es noch 66 beziehungsweise 29. Monetär drückt sich das in einem Plus von 350.000 Euro im Jahresabschluss 2023 aus, während die VHS 2019 noch mit fast 20.000 Euro im Minus war und mit dem Hilfsfonds NRW über die Corona-Jahre gebracht werden musste.