Busbahnhof Am Stadtpark : Leichlingen verzichtet auf Dach

Leverkusen gibt kostenlos das Dach des Opladener Busbahnhofs ab. Leichlingen gehörte zu den Interessenten.

Die Stadt Leichlingen wird nicht das Dach des Opladener Busbahnhofs übernehmen. Eine Prüfung habe ergeben, dass dies aus verschiedenen Gründen keinen Sinn mache, sagte Bürgermeister Frank Steffes auf Anfrage. Das kleinere der beiden Dächer sei in der Fläche immer noch zu groß für den Busbahnhof Am Stadtpark, die Höhe sei aber zu niedrig, Lkw oder Reisebusse würden nicht hindurchfahren können. Und auch wirtschaftlich würde die Übernahme keinen Sinn machen, heißt es in einer Stellungnahme des Tiefbauamts.

Das Leichlinger Tiefbauamt hatte daraufhin verschiedene Varianten geprüft, wie das kleinere der beiden 26 Jahre alten Dächer – 48 Meter lang und neun Meter breit – in Teilen am Stadtpark aufgebaut werden könnte. Fazit: „Wirtschaftlich betrachtet ist zu erwarten, dass die Kosten für die Berechnung und Durchführung der konstruktiv erforderlichen Veränderungen, die Demontage, die Beschaffung von Ersatzteilen (...), in Summe über den Kosten einer neuen, auf die örtlichen Verhältnisse der Haltestellen Am Stadtpark ausgelegten Überdachung liegen werden.“ Hinzu kämen Kosten für das Versetzen von bis zu drei Bäumen, der Anpassung der Straßenbeleuchtung und mehr.