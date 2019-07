Stadtrat beschließt : Leichlingen verzichtet auf Ausruf von Klimanotstand

Leichlingen Der Rat hatte am Donnerstag eine lange Tagesordnung abzuarbeiten, unter anderem Klimaschutz und die Digitalisierung der Ratsarbeit.

Es hatte sich bereits abgezeichnet, am Donnerstag wurde es offiziell beschlossen. Die Stadt Leichlingen wird nicht den Klimanotstand ausrufen, wie es ein Bürger beantragt hat und wie es Nachbarstädte bereits getan haben. Vorausgegangen war eine lange Diskussion, Grüne und Linke wollten den Notstand ausrufen, die übrigen Parteien lehnten das ab. Begründung: Die meisten Politiker stören sich an dem Begriff Notstand. „Wir wollen keine Panik verbreiten oder den Menschen Angst machen“, sagte Matthias Ebecke (SPD): „Wir können nicht die Welt retten, nur Beschlüsse für Leichlingen treffen.“ Dem schloss sich auch Lothar Esser (FDP) an. „Wir müssen mehr tun, aber wir müssen es ausgewogen tun.“