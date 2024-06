Polizei bittet um Hinweise Versuchter Einbruch in der Moltkestraße

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem versuchten Einbruch in der Nacht des 12. Juni. Um kurz nach 1 Uhr haben bislang Unbekannte versucht, in einen Discounter in der Moltkestraße einzudringen. Durch eine Sicherheitsfirma wurde die Polizei darüber informiert, dass die Alarmanlage des Geschäftes ausgelöst worden war.