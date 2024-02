Baumschutz in Leichlingen Stadt verstärkt Baumschutz auf Baustellen

„Baumschutz hat oberste Priorität“ steht auf dem Merkblatt, das die Stadt seit Kurzem auf Baustellen verteilt. Allzu oft vergessen Mitarbeiter von Baufirmen im Eifer des Gefechts nämlich, dass die Bäume, die am Rande ihrer temporären Arbeitsstätte stehen, nicht einfach nur im Weg sind. Bereits bei der Planung eines Projektes wird heute darauf geachtet, dass möglichst viele – vor allem alte – Bäume erhalten bleiben können. Wenn die Planungen die Zustimmung der Politik gefunden haben, erwartet diese natürlich, dass das auch so umgesetzt wird. Und dass nicht wertvolle Gehölze durch Unachtsamkeit so beschädigt werden, dass sie am Ende doch gefällt werden müssen. Die Stadt Leichlingen hat für den Schutz dieser Pflanzen nun eine neue Stelle geschaffen: die des Sachverständigen für Umweltbaubegleitung.