Leichlinger wegen riskanten Überholmanövers vor Gericht : Verkehrsrowdy (51) erhält nur eine milde Strafe

Ein Russe, der in Leichlingen wohnt, stand vor Gericht. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Leichlingen/Wipperfürth Zwei genötigte Wermelskirchener hatten Anzeige erstattet. Sie dürften enttäuscht sein: Das Gericht verurteilte den Leichlinger lediglich zu 30 Euro Geldbuße.

Ein gefährliches Überholmanöver und weitere Provokationen – für sein gefährliches Verhalten im Straßenverkehr musste sich ein 51-jähriger Autofahrer aus Leichlingen jetzt vor dem Wipperfürther Amtsgericht verantworten. Er hatte im Juni nach seiner Spätschicht in Radevormwald auf der Kölner Straße den Toyota eines Wermelskircheners überholt, der mit einem Freund im Auto saß. Zunächst hatte der Angeklagte mit seinem Polo das Fahrzeug der beiden Männer überholt, obwohl dieses in dem Moment mehreren Fußgängern mit Hund am rechten Fahrbahnrand ausweichen und nach links ausscheren musste.