Etatberatungen : Verkehrskonzept soll Pendlerströme untersuchen

Leichlingen Das Thema Verkehrskonzept beschäftigt die Leichlinger Politik schon länger. Nun soll es im Rahmen der Stadtetat-Beratungen für das Jahr 2020 konkret werden. Im Haushaltsentwurf sind dafür 100.000 Euro vorgesehen.

Ob die auch abgesegnet werden, entscheidet sich, wenn der Stadtetat am 26. November verabschiedet wird. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Verkehr und Betrieb (IVB) hatte Andrea Murauer, Leiterin des städtischen Bereichs Bauen und Wohnen, die Parteien gefragt, welche Punkte in dem Verkehrskonzept enthalten sein sollen, was genau untersucht werden solle.