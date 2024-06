Offizielle Eröffnung mit Politik und Vereinen Vereine sind zufrieden mit neuer Sporthalle

Fachmännisch und mit ruhiger Hand hatte Bürgermeister Frank Steffes soeben das rote Band zur Eröffnung der neuen Sporthalle in der Balker Aue durchtrennt, da schritt die Sportprominenz der Blütenstadt, bestehend aus allerlei Trainern und Abteilungsleitern, in ihre neue sportliche Heimat hinein und drückte sich die Nasen an der Glastür platt. Wo man sich auch umhörte: Die Übungsleiter und Vereinsverantwortlichen sind mit dem Schmuckkästchen größtenteils sehr zufrieden.