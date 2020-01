Für Kinder und Jugendliche : Mit Crew spannende Freizeit erleben

Leichlingen Die Ehrenamtler vom Verein „Erlebnis & Freizeit“ wollen Kindern und Jugendlichen auch im Jahr 2020 wieder einiges bieten.

. In kürzester Zeit hat sich „Crew – Erlebnis & Freizeit“ in eine nicht mehr wegzudenkende Institution für die Stadt Leichlingen entwickelt. Der Verein bietet seit knapp drei Jahren regelmäßige gut besuchte Aktivitäten und lange im Voraus ausgebuchte Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche aus der Region an. Dabei gehen die Crew-Leute gerne andere Wege, und dies erfolgreich. Ihr Geheimnis: eine herausragende ehrenamtliche Team- und Netzwerkarbeit sowie Offenheit für die Belange der Kinder und Jugendlichen.