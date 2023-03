Quartiersbüro in Leichlingen Experten informieren über Demenz

Der Kurs findet an drei Tagen statt, und zwar am Freitag, 21. April, von 17 bis 20 Uhr, am Samstag, 22. April, von 9 bis 15 Uhr und am Freitag, 12. Mai, von 17 bis 20 Uhr) – immer Quartiersbüro. Interessenten werden gebeten, sich telefonisch unter 02175 992-250 oder per E-Mail an info.quartiersbuero@leichlingen.de anzumelden.