Neubauten an der Wupper in Leichlingen Veränderte Pläne fürs ehemalige Café Strieker

Die Gewerbefläche im Erdgeschoss gegenüber dem Alten Stadtpark wird laut aktualisierten Plänen auch im Neubau wiederhergestellt. Insgesamt sehen die Planer eine Architektur mit bergischen Elementen – zum Beispiel ein Mansardendach, Arkaden als Korbbögen oder Gebäudesockel mit Grauwacke – vor. Die Höhe des Bauwerks wird reduziert, so dass es nun niedriger werden könnte als die Kreissparkasse einige Türen weiter. Ab dem ersten Obergeschoss will der Investor in ökologischer und energieeffizienter Massivholzbauweise bauen lassen. Vorgesehen ist auch Grün, zum einen in einem Dachgarten, zum anderen als „Vertikalgarten“ – sprich: Fassadenbegrünung – an der Fassade unterhalb des Dachgartens.