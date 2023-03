In Leichlingen Innenstadt Bürger sind unzufrieden mit Glasfaser-Ausbau

Viele Leichlinger, die sich schnelles Internet über Glasfaserkabel wünschen und deshalb mit Anbieter Novanetz Vorverträge abgeschlossen haben, sind offenbar unzufrieden mit der Ausbaugeschwindigkeit und der Kommunikation des Anbieters. In einer Anfrage an Bürgermeister Frank Steffes berichtet die SPD-Fraktion in diesem Zusammenhang über eine Novanetz-Veranstaltung in der vergangenen Woche im Foyer des Gymnasiums: „Von Bürgerinnen und Bürgern, die daran teilnahmen, erfuhren wir, dass es eine große Unzufriedenheit gibt, was die Hoffnung auf eine baldige Erschließung einzelner Ortslagen angeht“, schreiben die SPD-Ratsmitglieder Uwe Bräutigam, Tobias Rottwinkel und Matthias Ebecke. Die avisierten Vorvermarktungsquoten seien in Teilen von Leichlingen noch weit entfernt.