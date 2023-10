Neues Hotel in Leichlingen Unmut über die Pläne für den Müllerhof

Der Müllerhof an der nordwestlichen Stadtgrenze zu Solingen und Langenfeld hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich, nun soll ein weiteres Kapitel hinzukommen. Auf dem als Pferdehof genutzten landwirtschaftlichen Areal möchte Inhaber Rainer Kohl mit Geschäftspartnern in den Gebäuden zusätzlich einen Hotelbetrieb mit eigenem Restaurant und eigener Bäckerei errichten. Die Stadt hat das Verfahren dafür in die Wege geleitet. Anwohnern, weiteren Leichlingern und Pferdebesitzern gefällt diese Idee nicht. Sie befürchten Eingriffe in das Schutzgebiet und ein hohes Verkehrsaufkommen. Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung machten sie ihren Sorgen am Donnerstagabend Luft.