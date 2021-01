Städtischer Haushalt in Leichlingen : Fragen über die Erhöhung der Kreisumlage

Städtischer Haushalt in Leichlingen

Der Kreis plant eine höhere Kreisumlage. Das würde Leichlingen finanziell in große Schwierigkeiten bringen. foto: kathrin kellermann Foto: Kathrin Kellermann

Rhein-Berg Dass der Kreis 2021 mehr Geld von seinen Kommunen fordert, ruft jetzt auch die Politiker auf den Plan. Am Donnerstag soll der Etat eingebracht werden.

Nicht nur die Bürgermeister und Kämmerer aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis laufen Sturm gegen die geplante Erhöhung der Kreisumlage, auch Kreistagspolitiker Werner Conrad, Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler, hat mit seinem Stellvertreter Henning Rehse einen Fragenkatalog an Landrat Stephan Santelmann geschickt. Antworten fordern sie ein, wenn der Haushalt am Donnerstag auf der Kreistagssitzung eingebracht wird.

Damals hätten die Freien Wähler bereits davor gewarnt, dass eine Senkung spätestens 2023 einen Bumerang-Effekt auslösen könnte. „Leider ist dieser Effekt jetzt schon 2021 eingetreten. Fairerweise muss man erwähnen, dass die Kommunen an dieser Entwicklung nicht unbeteiligt sind. In den Benehmensherstellungen der letzten Jahre wurde immer wieder eine noch höhere Senkung der Kreisumlage durch die Kämmerer der Kommunen gefordert.“

Das fragt sich auch Lothar Esser, Vorsitzender der FDP Rheinisch-Bergischer Kreis . „Der Kreis zeigt wenig bis gar kein Verständnis für die Haushaltslagen der Kommunen und stellt ziemlich rücksichtslos seine Eigeninteressen der Haushaltsführung in den Vordergrund“, kritisiert der Leichlinger. Wenn der Kreis schon keine Ambitionen zeige, seinen Haushalt zu konsolidieren, „warum setzt man die frühere Politik des Rücklagenverzehrs nicht fort? Gerade jetzt, wo die kommunalen Belastungen bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie steigen werden.“

Irritiert sind die Freien Wähler außerdem über Gebühren in Höhe von 135.000 Euro, die der Kreis für vorgehaltene Liquidität zahlen soll. „Uns ist nicht bekannt, dass wir in den Vorjahren über eine solche Position diskutiert haben. Zumal der Kreis gemeinsam mit der Hausbank eine Anlagestrategie entwickelt hat. Gab es Überlegungen, diese Mittel vorübergehend den Kommunen als Entlastung zur Verfügung zu stellen?“, fragt Conrad.

Diesen Vorschlag hatten bereits die Kämmerer in ihrer gemeinsamen Stellungnahme vorgebracht. Demnach müssten die Gebühren erst gar nicht erst gezahlt werden, „wenn diese Gelder den kreisangehörigen Kommunen für ihre Investitionstätigkeiten zeitlich begrenzt zur Verfügung gestellt werden“, so die Idee der Kämmerer. Bleibt abzuwarten, wie der Kreis am Donnerstag auf Fragen und auf die Kritik der Bürgermeister und Kämmerer reagiert. Es soll bereits eine Erhöhung der Kreisumlage um nur zwei statt 2,5 Prozent im Gespräch sein.