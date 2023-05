Leichlingen Union checkt Spielplätze mit Kindern und Eltern

Wer etwas verändern, bestenfalls sogar verbessern will, fragt am besten jemanden, der sich damit auskennt. Genau so planen es die Mitglieder der Leichlinger Jungen Union: Am kommenden Sonntag, 21. Mai, fragen sie ab 13 Uhr Kinder und deren Eltern, wie ihnen die Spielplätze in Leichlingen gefallen und was sie sich für die Zukunft wünschen. Dafür wird der Parteinachwuchs bei drei Spielplätzen Halt machen und die Familien vor Ort interviewen. Ganz umsonst soll das für die jungen Gesprächspartner nicht sein: Kinder, die Auskunft geben, erhalten eine kleine Überraschung.