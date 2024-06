An den Förderschulen in Leichlingen und im Rheinisch-Bergischen Kreis Bewerbungsfrist für FSJ und Bufdi läuft

Für das kommende Schuljahr vergeben die fünf Förderschulen des Kreises mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten noch Plätze für junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) machen wollen. Die Friedrich-Fröbel-Schule in Bergisch Gladbach-Moitzfeld und die Martin-Buber-Schule in Leichlingen sind Förderschulen mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Die Albert-Einstein-Schule in Rösrath, die Verbundschule Mitte in Bergisch Gladbach-Refrath und die Verbundschule Nord in Wermelskirchen haben jeweils die Förderschwerpunkte emotionale und soziale Entwicklung, Lernen und Sprache.