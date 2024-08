Fußgängerverbindung zwischen Leichlingen und Solingen Unbekannte sprengen Loch in Juckelbrücke

Fast auf den Tag genau von zehn Jahren, am 14. August 2014 wurde die neue Brücke mit einem kleinen Brückenfest eröffnet. Danach überlebte die Brücke das Hochwasser von 2021 so einigermaßen, mehrfach musste in den vergangenen Jahren am Belag gearbeitet werden. Und nun am Vandalismusschaden, am mysteriösen Loch in der Juckelbrücke.