Über 70 Künstler haben ihre Beiträge zum Thema installiert : Im Sinneswald viruell durchs „Glück“ wandeln

Leichlingen Über 70 Künstler haben ihre Beiträge zum Thema „Glück“ im Sinneswald installiert, die zunächst nur im virtuellen Rundgang zu besichtigen sind. So sind die Umstände derzeit auch in der Idylle des Murbachtals keineswegs glücklich.

Wie gut, dass Wicze Braun und Wolfgang Brudes schon im letzten Sommer das Thema für 2020 im Sinneswald festgelegt haben. Also weit vor der alles beherrschenden Corona-Pandemie. Sonst wäre die Wahl vermutlich nicht auf das Motto „Glück“ gefallen, obwohl man derzeit so gut positive Gedanken gebrauchen kann.

Denn die Umstände sind derzeit auch in der Idylle des Murbachtals keineswegs glücklich. Am vergangenen Samstag haben die Besitzer den Zugang mit Flatterband abgesperrt. Bei der Stadt war eine Beschwerde gegen die „Skulpturenausstellung“ eingegangen, auf die Bürgermeister Frank Steffes reagieren musste, weil Ausstellungen laut Erlass derzeit untersagt seien. Dass es sich in diesem Fall um einen Wald handelt, in dem Natur und Kultur eine stille Symbiose eingehen und wo Besucher über verschiedene Wege genügend Ausweichmöglicheiten haben, um Abstandsregeln einzuhalten, ist auch ihm klar.